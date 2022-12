Zelensky en Pologne, soutien nord-coréen... Le point sur la situation en Ukraine

Zaporijia. La société nationale russe d'énergie nucléaire affirme que les discussions avec le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, concernant la création d'une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, contrôlée par la Russie, se poursuivent. Dans une communication publiée sur Telegram, Rosatom a déclaré que "les approches de la création d'une zone de protection de la sécurité nucléaire et physique de la centrale nucléaire de Zaporijia ont été discutées" et qu'il y avait "une proximité significative" entre les positions des deux parties. Elle a déclaré que les discussions se poursuivraient sur la base de "la compréhension de la nécessité de parvenir à un texte mutuellement acceptable dès que possible".

Officiel russe blessé. L'ex-patron de l'agence spatiale Roscosmos et ancien vice-premier ministre russe, Dmitry Rogozin, et un responsable séparatiste ont été blessés par dans un bombardement à Donetsk mené par les forces ukrainiennes mercredi, selon les agences de presse russes. Démis de ses fonctions à la tête de l'agence spatiale en juillet, il dirige actuellement un groupe de conseillers militaires apportant une assistance aux forces séparatistes en Ukraine. Sur Telegram, il a indiqué devoir se faire opérer, souffrant d'une blessure au dos à cause d'un morceau d'obus logé au-dessus de son omoplate droite.

Attentat à la bombe à Kherson. Le chef d'une localité ukrainienne sous contrôle russe dans la région de Kherson a été tué jeudi dans un attentat à la bombe, a annoncé l'administration russe d'occupation, dans cette région que les forces de Kiev ont partiellement reconquise en novembre. Dans un communiqué sur Telegram, cette administration a déclaré qu'Andreï Chtepa, le principal responsable de Lioubymivka, une localité située sur la rive gauche du Dniepr et occupée par l'armée russe, était "mort tragiquement après l'explosion d'une automobile" provoquée par "des terroristes ukrainiens".