Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite à Izioum, ville symbole de l'Est reprise aux Russes

Dans son allocution au 200e jour du conflit, dimanche 11 septembre, Volodymyr Zelensky avait remercié les militaires ukrainiens qui "ont libéré des centaines de nos villes et villages (...) dont les plus récents sont Balakliïa, Izioum et Koupiansk". Selon les experts militaires, la perte d'Izioum par Moscou entame sérieusement ses ambitions militaires dans l'est ukrainien.