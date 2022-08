Ukraine : Zelensky craint des provocations russes "particulièrement cruelles" le 24 août

Cette année, le 24 août est doublement symbolique. En effet, ce jour est celui de l'indépendance de l'Ukraine, survenue en 1991. Mais en cette année 2022, le jour marque également les six mois de l'invasion russe, lancée le 24 février dernier. Face à cette concordance des dates, tout rassemblement public est interdit dans les rues de Kiev entre le lundi 22 et le jeudi 25 août. Un couvre-feu, sur des dates similaires, a été décrété dans la région de Kharkiv (centre-est de l'Ukraine). "Soyons le plus vigilant possible pendant la fête de notre indépendance", a argué le gouverneur Oleg Synegoubov sur Telegram.