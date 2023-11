Zelensky se "prépare" à un hiver intense, la Corée du Nord appuie Moscou... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev craint un hiver dans le noir et le froid. L'Ukraine doit se "préparer" aux frappes russes sur les infrastructures cet hiver, a prévenu, dimanche 12 novembre, son président, Volodymyr Zelensky, en évoquant une possible augmentation des attaques. "Nous devons nous préparer à la possibilité que l'ennemi augmente le nombre de frappes de drones ou de missiles sur nos infrastructures", a déclaré le chef d'État lors de son allocution quotidienne. "Toute notre attention doit se concentrer sur la défense (...) sur tout ce que l'Ukraine peut faire afin d'aider notre peuple à passer l'hiver", a-t-il ajouté, en référence aux coupures de chauffage et d'électricité l'an dernier, dues aux bombardements systématiques sur le réseau énergétique ukrainien.