Guerre en Ukraine : les Américains pourraient en livrer à Kiev, que sont les armes à sous-munitions ?

Très imprécises, elles frappent une immense proportion de civils. Leur utilisation et leur transfert sont interdits par la convention d'Oslo de 2008, qui compte 110 États parties et 13 autres signataires. Mais ni la Russie ni l'Ukraine n'ont adhéré à cette convention. Selon le CMC, l'Ukraine est le seul pays où ces bombes sont actuellement utilisées.

En 2021, ces armes avaient été utilisées dans neuf pays différents - dont la Syrie, l'Irak, le Laos et le Yémen - et avaient fait pour l'ensemble de l'année 59 morts et 90 blessés, quasi exclusivement des civils, victimes surtout des armes non explosées restées à terre.