Guerre en Ukraine : "S'afficher comme un partenaire stratégique de la Russie a un coût politique pour la Chine"

Pour l’instant la Chine reste dans une position de ni-ni, ni soutien explicite, ni condamnation de la Russie. Pour autant, le pays soutient implicitement son voisin, reprenant ouvertement ses éléments de langage, critiquant les États-Unis et l’Otan, condamnant l’adoption de sanctions par les Occidentaux, etc. Cette position n’est pas tant pour la Russie que pour la Chine, c'est-à-dire cohérente avec les objectifs chinois que sont depuis longtemps de discréditer les États-Unis, de convaincre du déclin des Occidentaux, et de montrer la supériorité de son modèle de gouvernance présenté comme plus efficace et plus stable.

Le principal problème pour Pékin est que la résistance ukrainienne, les difficultés militaires russes ou encore le soutien considérable de l’Occident n’avaient pas été anticipés (nous ne l’avions-nous même pas anticipé…). Cela complique évidemment la donne pour Pékin et ce alors que la Russie devient de plus en plus toxique. S'afficher comme étant un partenaire stratégique de la Russie a un coût politique.