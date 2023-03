Ukraine : ce que l'on sait de l'incursion de "saboteurs" en Russie

Et si le conflit en Ukraine s'étendait sur le sol russe ? Après le bombardement de bases aériennes en décembre dernier et plusieurs cas de missiles tombés du côté russe de la frontière, une incursion terrestre est désormais dans le viseur de Moscou. À la manœuvre, des "néonazis" et des "terroristes" dixit Vladimir Poutine, qui auraient agi mercredi dans la région de Briansk.

C'est en tout cas ce que Moscou affirme ce vendredi. Des informations à prendre avec des pincettes, peu de détails ayant filtré sur cette opération militaire. Le FSB, héritier du KGB, est néanmoins formel : il s'agit de "saboteurs" ukrainiens qui se sont infiltrés dans cette région du sud-ouest du pays et qui ont ouvert le feu sur une voiture. Ils ont tué deux civils et blessé un enfant, selon Moscou. Selon le FSB, un "grand nombre d'explosifs" ont été découverts et des opérations de déminage étaient en cours.