Adhésion à l'Otan : Sanna Marin et Magdalena Andersson, les Premières ministres qui défient Poutine

"Tout a changé quand la Russie a envahi l'Ukraine." Ces mots, prononcés par la Première ministre finlandaise Sanna Marin, reflètent à quel point l'agression russe de l'Ukraine a rebattu les cartes de la géopolitique mondiale. Depuis le début de l'invasion, le 24 février dernier, la Finlande et la Suède, très attachées à leurs lignes de non-alliance militaire, envisagent désormais de rejoindre l'Otan, pour se protéger d'une éventuelle attaque russe.

Alors que les autres voisins nordiques et baltes sont tous déjà membres de l'alliance - la Norvège, le Danemark et l'Islande dès sa fondation en 1949, la Pologne depuis 1999 et l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie depuis 2004 -, la Finlande et la Suède n'ont que le statut de partenaire de l'Otan, et ne bénéficient donc pas de la protection conférée par l'article 5 du traité. Selon ce dernier, "une attaque armée" contre l'un des pays-membres "sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties". En conséquence, les autres pays peuvent venir en aide le membre de l'Otan attaqué, notamment militairement.