Secoués par la contre-offensive ukrainienne, les faucons russes s'en prennent à la stratégie du Kremlin

Autre fait marquant : les critiques se multiplient en provenance des cercles nationalistes russes, un phénomène nouveau. La fulgurante contre-offensive ukrainienne en a sidéré plus d'un, d'autant qu'il ne s'agit pas du premier revers des forces russes, qui ont dû se retirer de la région de Kiev en mars, avant de perdre leur navire amiral en mer Noire en avril.

Pour Egor Kholmogorov, un commentateur favorable à l'offensive, il n'y a que deux explications possibles : soit "nous avons été trahis", soit "notre armée n'est pas apte au combat". "Il est absolument impossible de vaincre l'Ukraine avec les ressources avec lesquelles la Russie tente de combattre", a lancé au cours d'un débat télévisé Boris Nadejdine, un ancien député, avant d'être sèchement recadré par un autre invité.

Face aux difficultés, les plus farouches partisans de l'offensive exhortent désormais le Kremlin à passer à la vitesse supérieure en Ukraine. Le blogueur Maxime Fomine, qui écrit sous le pseudonyme de Vladlen Tatarsky et est suivi par plus de 400.000 personnes sur Telegram, a réclamé "une frappe nucléaire d'avertissement" sur l'île aux Serpents, en mer Noire, dont les soldats russes se sont retirés en juillet.