Guerre en Ukraine : selon Vladimir Poutine, la contre-offensive ukrainienne "a commencé"

Les autorités ukrainiennes, elles, ont semblé minimiser les combats tout en continuant d'entretenir le flou sur ses intentions. Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, les forces de Kiev mènent des "opérations de combat actives" près de la ville dévastée de Bakhmout dans l'est et des "batailles de position" ont lieu dans le sud, où les troupes russes mènent des "opérations défensives". Mais pour de nombreux observateurs, les combats dans le sud attestent que "la contre-offensive ukrainienne a commencé", résume le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW).