À Severodonetsk, l’usine Azot, plus grande entreprise chimique d’Europe, refuge pour les soldats et les civils ukrainiens

Cette usine accueille la plus grande entreprise chimique d'Ukraine et d'Europe. Créée en février 1951, l’entreprise est désormais connue sous le nom de PrJSC "Severodonetsk Azot Association". Depuis plusieurs années, l’entreprise est leader de l’industrie chimique en Ukraine. En 2011, l'usine a été intégrée à l'OSTCHEM. L’OSTCHEM est l'un des principaux producteurs mondiaux d'engrais azotés, offrant une large gamme d'engrais azotés, notamment l'ammoniac, l'urée et le nitrate d'ammonium.

L’usine de Severodonetsk est la seule entreprise du groupe OTSCHEM à produire de l'acide acétique (150000 tonnes par an), du méthanol (190 000 tonnes par an) et de l'acétate de vinyle. Sa production principale reste l’ammoniac liquide (1 020 000 tonnes par an).