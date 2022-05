Siège de Marioupol : l'armée russe assure contrôler entièrement l'usine d'Azovstal

"Depuis le 16 mai, 2.439 nazis du (régiment) Azov et militaires ukrainiens bloqués dans l'usine se sont rendus", annonce le communiqué de l'armée russe, qui ajoute que "le dernier groupe composé de 531 combattants s'est rendu".

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense aurait lui-même informé Vladimir Poutine de "la fin de l'opération et de la libération complète du combinat (Azovstal) et de la ville de Marioupol". Les militaires russes prétendent même avoir exfiltré "dans un véhicule blindé spécial" le chef du régiment Azov après sa reddition, "pour le protéger d'habitants hostiles".