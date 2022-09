"Signes de mort violente" à Izioum, la Russie "pas pressée" de finir la guerre... Le point sur la situation en Ukraine

Izioum. "99%" des corps exhumés vendredi à Izioum, ville de l'est de l'Ukraine récemment reprise aux Russes, "présentaient des signes de mort violente", a déploré le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Le chargé des droits humains ukrainien, Dmytro Loubinets, a, pour sa part, indiqué sur Telegram qu'"il y (avait) probablement plus de 1000 citoyens ukrainiens torturés et tués dans les territoires libérés de la région de Kharkiv".

Traces de torture. À Izioum, "il y a plusieurs corps avec les mains liées derrière le dos et une personne est enterrée avec une corde autour du cou. De toute évidence, ces personnes ont été torturées et exécutées", a affirmé Dmytro Synegoubov sur Telegram, accompagnant son message de photos des centaines de tombes retrouvées près de la commune. Selon lui, "450 corps de civils portant des traces de mort violente et de torture ont été enterrés" sur ce site découvert par les autorités ukrainiennes. Plus tôt dans la journée, un journaliste de l'AFP avait pu voir au moins un corps avec les mains liées avec une corde sur le même site, sans pouvoir établir dans l'immédiat s'il s'agissait d'un civil ou d'un militaire, le corps étant trop abîmé.