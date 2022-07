Ukraine : six morts dans une frappe russe, de nouvelles sanctions contre Moscou... Le point sur la situation

L'Union européenne travaille sur un durcissement des sanctions. À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'UE étaient réunis lundi et ils ont réaffirmé leur volonté d'accroître la pression sur Moscou avec de nouvelles mesures, dont un embargo sur les achats d'or de la Russie, malgré la menace d'une rupture des livraisons de gaz russe. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait estimé vendredi que les sanctions européennes imposées à la Russie étaient "une erreur", car elles n'ont "pas atteint leur but" et asphyxient l'économie européenne. Vladimir Poutine a reconnu lundi de son côté les graves difficultés posées par le "blocage" d'accès "presque total" de la Russie à de hautes technologies occidentales dont elle est dépendante : "Nous allons chercher intensivement et intelligemment de nouvelles solutions", a-t-il dit.

Des pourparlers entre la Turquie et la Russie sur les céréales. Les prix des aliments dans le monde sont montés en flèche à cause de la guerre en Ukraine, un exportateur crucial de blé. Des millions de tonnes de grain sont bloquées dans des ports ukrainiens par la présence de navires de guerre russes et celle de mines, placées par Kiev pour défendre ses côtes. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a indiqué qu'il avait "espoir" qu'un accord soit trouvé cette semaine pour débloquer le port d'Odessa. Des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU doivent avoir lieu dans les jours à venir en Turquie, et dès mardi, Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyp Erdogan doivent se parler à Téhéran. L'accord négocié par l'intermédiaire de l'ONU vise à faire sortir par la mer Noire quelque 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens.