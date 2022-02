Guerre en Ukraine : l'aide humanitaire s'organise, voici comment participer

Dès le début du conflit, le CICR donnait l'alerte : "au cours des deux derniers jours, les hostilités ont rendu inutilisables au moins deux stations de pompage majeures, situées toutes deux dans la région de Donetsk, et qui approvisionnent en eau potable plus d'un million de personnes de part et d'autre de la ligne de contact, y compris des hôpitaux et d'autres services de première nécessité". Les équipes sur place prévoient de réparer les infrastructures vitales, soutenir les centres de santé en fournissant médicaments et matériel médical ainsi que d’aider les familles en leur distribuant de la nourriture et des objets de première nécessité. Pour y parvenir, l’association collecte les dons des particuliers, recueillis via leur site internet.