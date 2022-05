Vers de nouvelles sanctions contre la Russie ? Pourquoi l'Europe patine depuis un mois

"Tuer les exportations russes." C'est ce que réclame Volodymyr Zelensky depuis des semaines auprès des Occidentaux, espérant ainsi atteindre au portefeuille le pays de Vladimir Poutine après plus de trois mois d'offensive. Le message du président ukrainien sera-t-il entendu ce lundi 30 mai à Bruxelles ? Les représentants des 27 tentent de lever le blocage sur leur 6e paquet de sanctions contre Moscou. Tout sauf une mince affaire. Notamment à cause du "caillou dans la chaussure" hongrois.

Ce nouveau train de sanctions européennes, qui prévoit un embargo progressif sur le pétrole russe dans les six mois, est en effet bloqué par Budapest. Et pour cause : pays enclavé et sans accès à la mer, la Hongrie dépend du pétrole acheminé de Russie par l'oléoduc Droujba. Pour débloquer la situation, Bruxelles a proposé aux autorités hongroises une dérogation de deux années pour mettre en œuvre l'embargo. Refus catégorique de Viktor Orban : le Premier ministre a demandé au moins quatre ans et près de 800 millions d'euros en financements européens pour adapter ses raffineries et augmenter la capacité de l'oléoduc Adria, qui vient de Croatie.