Guerre en Ukraine : sous pression, TotalEnergies "n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie"

L'entreprise, qui a réalisé de larges bénéfices de 16 milliards de dollars l'an passé, est notamment actionnaire à 19,4% du géant du gaz russe Novatek, fondée et présidée par Leonid Mikhelson, un milliardaire connu pour sa proximité avec le Kremlin, et détient une participation de 20% dans Yamal LNG, un projet qui a démarré en décembre 2017 et qui a produit plus de 18 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2020. À l'occasion de l'inauguration du projet, Le Monde rappelle que Vladimir Poutine était présent en personne aux côtés de Patrick Pouyanné. Le groupe détient également une participation de 10% dans Arctic LNG 2, un projet dont la première livraison de GNL est prévue pour 2023.

Mardi matin, le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire, interrogé sur les activités des géants hexagonaux TotalEnergies et Engie en Russie, avait estimé qu'il y avait désormais "un problème de principe à travailler" avec toute personnalité proche du pouvoir russe. Concernant plus précisément TotalEnergies, le ministre, qui a décrété un lourd arsenal de sanctions contre la Russie, avait assuré sur franceinfo que "des décisions" seraient prises "dans les jours qui viennent" avec le groupe.