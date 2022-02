"J'ai l'intention de me battre" : les sportifs ukrainiens se mobilisent pour leur pays

Dans le monde du football, les hommages et appels à l'aide se multiplient aussi. Ce week-end, au Portugal, le public du Benfica Lisbonne a rendu un vibrant hommage au peuple ukrainien et à son attaquant Roman Yaremchuk. Le joueur, qui a pris le brassard de capitaine lors de son entrée en jeu, est apparu ému aux larmes. La veille, les joueurs de Manchester City et d'Everton - qui comprennent chacun un joueur ukrainien dans leur rang - ont fait leur entrée à Goodison Park en arborant des drapeaux ukrainiens et des maillots floqués du message "No War". Sous une immense ovation, Oleksandr Zinchenko a fondu en larmes.