Télétravail, éviter l'avion... quelles sont les recommandations pour réduire rapidement la consommation de pétrole ?

L’AIE n'oublie pas non plus les professionnels. Elle invite ces derniers à réduire les voyages de travail si d’autres solutions, comme la visioconférence, sont possibles, chiffrant le gain d'économie à 260 kb/j à court terme. Entretien du véhicule, éco-conduite... Le transport de fret doit, pour sa part, être le plus efficient possible.