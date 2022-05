Guerre en Ukraine : pour Rafael Nadal, exclure les Russes de Wimbledon, "c'est très injuste"

"C'est très injuste pour eux. Mais malheureusement, [...] ce qui arrive dans notre sport n'a pratiquement aucune importance quand il y a tellement de gens qui meurent et qui souffrent", a souligné l'ancien numéro 1 mondial.

Cette décision est une première dans le tennis mondial, et a immédiatement été vivement critiquée par l'ATP et la WTA. Sur les deux circuits professionnels, Russes et Bélarusses sont autorisés à jouer sous bannière neutre. Leurs équipes nationales ont en revanche été exclues de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup.

"Quand un gouvernement prend des mesures, il faut les suivre. Dans ce cas, le gouvernement (britannique) donnait une recommandation et Wimbledon a pris sa décision, la plus drastique possible, sans obligation de la prendre", a constaté Nadal.