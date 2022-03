Guerre en Ukraine : terre d'immatriculation de nombreux avions russes, les Bermudes suspendent leur certification

Pour rappel, l'espace aérien de l'ensemble des membres de l'OTAN et de l'UE est fermé aux avions russes, clouant de fait Aeroflot au sol vers ces destinations. Mais, dans les faits, ces sanctions ont des conséquences beaucoup plus larges puisque Airbus et Boeing ont l'interdiction de vendre pièces détachées et maintenance pour ces appareils. Sans cette assistance indispensable, le vol de ces avions "ne peut pas durer longtemps", analyse Michel Merluzeau. "Cette décision était inévitable", juge, de son côté, Richard Aboulafia, expert du secteur pour le cabinet Aerodynamic Advisory. "La question désormais est de savoir si ces avions pourront vraiment être réparés et sauvés", conclut-il.