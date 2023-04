Guerre en Ukraine : Tinder, une appli très prisée des espions russes pour obtenir des renseignements allemands

"Des membres d'autres services de renseignement, par exemple la Russie, utilisent les réseaux sociaux pour établir des contacts avec des membres de la Bundeswehr (forces armées allemandes, NDLR) et tenter d'obtenir des informations", prévient le Renseignement militaire allemand. Une technique qui n'étonne pas Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement. "Recruter des sources prend les formes les plus simples et évidentes", assure-t-il sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Les services de renseignement s'adaptent aux évolutions technologiques."

D'après l'expert, d'autres réseaux sociaux, comme Linkedin, sont par exemple "très utilisés par les services de renseignement chinois pour recruter des sources dans le domaine de l'espionnage industriel et scientifique", ou encore Facebook "pour nouer des contacts". Sur Tinder, les espions se créent de faux profils et apparaissent "comme quelqu'un avec qui vous avez envie d'entrer en relation", poursuit Jérôme Poirot.