Ukraine : qu'est-ce que l'AIEA, l'agence onusienne en mission pour sécuriser la centrale de Zaporijia ?

Elle pourrait enfin apaiser les tensions autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Une délégation d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), emmenée par son directeur Rafael Mariano Grossi est arrivée, ce jeudi 1er septembre, sur le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, dans le sud de l'Ukraine. Face au "risque de catastrophe nucléaire", l'agence onusienne espère sécuriser la zone.

Car la centrale, aux mains des Russes depuis plusieurs semaines, est régulièrement bombardée - russes et ukrainiens se rejetant la responsabilité à ce sujet. Elle a même été déconnectée, un temps, du réseau électrique ukrainien. Face à ces menaces, l'AIEA compte y "mener des activités de sûreté et de sécurité nucléaire, et de garanties", détaille-t-elle dans un tweet.

Une mission qui répond à l'objectif premier du gendarme du nucléaire, de promouvoir "l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires". On vous en dit plus sur cette organisation intergouvernementale et indépendante, fondée en 1957 et basée à Vienne, qui compte, au 2 mars 2022, 175 États membres.