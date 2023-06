Triangle de Weimar : quelle est cette réunion prévue lundi soir à l'Élysée ?

Le Triangle de Weimar de retour à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit ce lundi soir le président polonais Andrzej Duda et le chancelier allemand Olaf Scholz, dans le cadre de cette coopération, créée il y a plus de 30 ans. Et qui, malgré quelques remous, continue de régir les relations entre les trois pays.

Créée en 1991 à Weimar en Allemagne par trois chefs de la diplomatie de l'époque, le Français Roland Dumas, l'Allemand Hans-Dietrich Genscher et le Polonais Krzysztof Skubiszewski, cette plateforme de coopération devait souligner que les trois pays avaient une vision commune de l'avenir européen. Ce forum informel a aussi permis de puiser dans l’expérience franco-allemande pour appuyer la réconciliation germano-polonaise.