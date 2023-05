Guerre en Ukraine : trois questions sur la livraison autorisée d'avions de combat F-16 à Kiev

Maintenant que Joe Biden a infléchi sa position, il appartient aux pays possédant des F-16 de décider de leur envoi en Ukraine. Sans annoncer en livrer, le Danemark a annoncé qu’il contribuerait à former des pilotes ukrainiens sur le F-16. Sans être aussi explicite, le Premier ministre britannique a indiqué que "le Royaume-Uni travaillera avec les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour apporter à l'Ukraine la capacité aérienne de combat dont elle a besoin".

En effet, les Pays-Bas et la Belgique disposent également du modèle américain. En février, les Pays-Bas s’étaient dit prêts à en livrer à Kiev mais Bruxelles considère désormais que ses avions ne peuvent plus être donnés. "Nos F-16 ont atteint petit à petit la fin de leur cycle de vie. Impossible d'en faire don. On a aussi besoin pour nos missions nationales et dans le cadre de nos obligations internationales", a fait valoir la ministre de la Défense belge, selon L'Écho.