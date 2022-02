Ukraine : d'ex-dirigeants européens démissionnent de sociétés russes

Tandis qu'en Allemagne, des voix s'élèvent depuis quelques semaines pour condamner la position de l'ex-chancelier Gerhard Schröder (1998-2005), aujourd'hui président du conseil d'administration de Rosneft, premier groupe pétrolier russe, et du comité d'actionnaires de Nord Stream 2, gazoduc russo-allemand controversé, suspendu lundi par l'Allemagne. Ce dernier appelle en effet les Occidentaux à ne pas rompre les liens avec la Russie. "En ce qui concerne l'avenir, il faut veiller à ce que les sanctions nécessaires ne coupent pas complètement les liens politiques, économiques et civils qui existent encore entre l'Europe et la Russie", conseille Schröder, qui est censé entrer en juin au conseil de surveillance du géant russe Gazprom.