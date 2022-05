Ukraine : la Russie viole l'espace aérien finlandais pour la seconde fois en deux mois

L'incident s'est produit vers 7h40 (GMT), selon Helsinki qui indique qu'un "hélicoptère Mi-17", identifié comme appartenant à la Russie, a volé au-dessus du pays nordique durant "quatre à cinq kilomètres". Moins d'un mois plus tôt, un appareil de transport civil de l'armée russe était déjà brièvement entré dans l'espace aérien finlandais.

Pour les experts, ces actes d'intimidation russes risquent de se multiplier contre la Finlande et sa voisine, la Suède, alors que les deux pays envisagent de rejoindre "le plus rapidement possible" l'Otan pour mieux se protéger de Moscou. Pour preuve, début mars, quatre avions de combat russes avaient déjà violé l'espace suédois au niveau de l'île stratégique du Gotland en mer Baltique. Le 29 avril au soir, un avion de reconnaissance russe avait de nouveau franchi la frontière aérienne près d'une base navale dans le sud du pays.