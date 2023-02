Guerre en Ukraine : un an après, l'impossible bilan humain

Guillaume Lasconjarias, historien militaire et professeur associé à l’université Paris-Sorbonne, y voit aussi des informations "de nature politique". "Vous êtes obligés de survaloriser les pertes infligées à l’adversaire et de sous-estimer celles que l’ennemi vous inflige." Où peut se situer la réalité là-dedans ? "On estime qu’il y a un tué pour trois blessés", résume le spécialiste. Au-delà des pertes subies, le nombre des effectifs disponibles dans chaque armée est un élément tout aussi opaque et crucial pour le camp adverse. "Les ressources humaines sont une donnée précieuse en temps de guerre, voire la plus précieuse. Sur un théâtre comme l’Ukraine, avec un front allant de 1500 à 1800 km, l’annonce de détails comme l’emplacement des hommes est stratégique", insiste Guillaume Lasconjarias.

Sachant que ces informations se révèlent hautement précieuses et stratégiques, dresser une estimation fiable et au plus proche de la réalité relève de l’impossible. Et cela pour une raison précise : "Aujourd’hui, aucun pays occidental ou instance officielle ne se trouvent sur le terrain", tranche Carole Grimaud, exception faite de la présence de l’ONU, chargée d’apporter une aide humanitaire et alimentaire aux civils. "Les chiffres disponibles sont donnés par des commandants d’unité, qui les rapportent à leur supérieur. Ils sont ensuite recoupés par les études les plus indépendantes. La difficulté, finalement, elle est là : ce n'est pas d'obtenir des chiffres, mais les vérifier."