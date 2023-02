Un avion-radar russe a-t-il été détruit par l'opposition biélorusse ?

L'aviation russe n'en possèderait plus qu'une dizaine, selon les estimations les plus hautes. Le Beriev A-100, qui devait succéder au modèle actuel, n'en est qu'à la phase de prototype, et son développement aurait été freiné, voire stoppé, par les sanctions occidentales contre la Russie. Selon le renseignement britannique, si le sabotage biélorusse était effectif, l'armée russe ne disposerait plus que de six Awacs en état de voler.