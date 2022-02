Guerre en Ukraine : un bébé naît dans un couloir du métro de Kiev, en marge des affrontements

C'est une politicienne ukrainienne, Hanna Hopko qui a partagé cette belle histoire vendredi en fin de journée. "La mère est heureuse après avoir accouché dans ces conditions difficiles et immédiatement après s'être mise à l'abri", a-t-elle expliqué sur Facebook. Selon nos confrères de la BBC, qui rapporte cette information, des policiers auraient été alertés par des cris dans les couloirs mêmes du métro de Kiev. "Nous l'avons aidé à donner naissance et appelé une ambulance", a raconté Mykola Shlapak, officier de police de la métropole.

Malgré les conditions dantesques de cette naissance, la mère et l'enfant se portent bien. "Elles sont désormais à l'hôpital et sont en bonne santé. Ce genre d'urgence arrive très rarement, mais nous sommes policiers et donc prêts à aider dans n'importe quelle situation", a expliqué la police nationale dans un communiqué.