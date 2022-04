Guerre en Ukraine : un combattant britannique qui défendait Marioupol détenu par les Russes

Après 48 jours de siège, privé de nourriture et de munitions, le jeune Britannique concluait ainsi son dernier message : "Nous avons essayé de faire de notre mieux pour défendre Marioupol, mais nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous rendre aux forces russes". Sa mère, Ang Wood, s'est confiée au journal britannique The Daily Telegraph, qui avait consacré des articles à son fils avant même le début de l'offensive russe, et auprès de qui elle a confirmé l'identité du jeune homme.