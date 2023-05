Un écrivain russe, soutien de Moscou, blessé dans l'"explosion" de sa voiture

Dès les premiers rapports de l'incident, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a accusé l'Ukraine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Otan d'être derrière cet acte "terroriste". "Responsabilité directe des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Nous prions pour Zakhar", a-t-elle écrit sur Telegram.

Figure de la scène littéraire russe, traduit dans de nombreux pays, l'écrivain Zakhar Prilépine, âgé de 47 ans, s'est engagé dès 2014 en faveur des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu. Depuis, il se rend régulièrement dans l'est de l'Ukraine et défend le président Vladimir Poutine et son offensive massive contre l'Ukraine, lancée le 24 février 2022.