Guerre en Ukraine : un enfant devient un réfugié quasiment à chaque seconde, s'alarme l'Unicef

Depuis le 24 février et l'invasion russe, au moins 71 enfants ont perdu la vie dans les combats et les bombardements et plus d’une centaine ont été blessés, d’après les chiffres communiqués la semaine dernière par Liudmyla Denisova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien. Un bilan qui risque encore de s’alourdir.

Tout aussi préoccupant, comme le rapporte le journal britannique The Guardian, des disparitions d'enfants ont récemment été signalées par des organisations non gouvernementales et des bénévoles basés le long des frontières ukrainiennes. Les ONG mettent en garde face aux risques encourus en raison du chaos qui règne aux frontières.