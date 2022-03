Guerre en Ukraine : un état d'urgence décrété jusqu'au 31 décembre en Italie ?

"L’Italie a proclamé hier « l’état d’urgence » jusqu’au 31 décembre 2022 du fait de la crise ukrainienne", a lancé l'ancien proche de Marine Le Pen. "Le monde d’après va décidément d’un état d’urgence à l’autre contre l’état de droit et les libertés", a-t-il ajouté, faisant référence de manière directe aux mesures prises lors de la crise sanitaire du Covid. Lorsque l'on s'intéresse aux contours de la mesure effectivement décidée de l'autre côté des Alpes, on constate toutefois qu'un parallèle avec l'état d'urgence lié à l'épidémie est plus qu'abusif et se révèle trompeur.