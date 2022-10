Ukraine : un incendie sur le pont qui relie la Crimée et la Russie, provoqué par une voiture piégée

De nombreuses vidéos circulent, montrant ce pont, le plus long d'Europe (19 km), en feu. Au moins une des voies routières est effondrée, les agences russes précisant que plusieurs sont endommagées, tandis qu'il semble qu'un train à l'arrêt est en feu. Les autorités russes ont indiqué que le trafic maritime n'était pas impacté et que les liaisons entre la péninsule ukrainienne, annexée par la Russie en 2014, et le territoire russe, seraient établies par ce biais.