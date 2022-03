Ukraine : un journal proche du Kremlin annonce 10.000 morts russes... avant de se rétracter

Cyber-attaque, acte courageux et volontaire d'un journaliste pour protester contre la guerre ou simple erreur du journal : de quoi s'agit-il vraiment ? Difficile à dire, mais cela fait le bonheur des autorités ukrainiennes. Mikhail Podolyak, conseiller du président Zelensky et chef de la délégation des plénipotentiaires ukrainiens dans les négociations en cours, s'est réjoui sur les réseaux sociaux que "l'art russe du mensonge ne suffise plus". "Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a été obligé de reconnaître officiellement que ce n'était pas 500 soldats qui étaient morts... mais 9861. Dans le vrai monde, c'est presque le double", a-t-il même estimé, en référence au bilan humain avancé par Kiev.