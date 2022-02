Invasion russe : un milliardaire japonais fait don de près de 8 millions d'euros à l'Ukraine

"Mes pensées sont avec vous et avec le peuple ukrainien". Dans une lettre adressée au président ukrainien Volodymyr Zelensky , le milliardaire japonais Hiroshi Mikitani a annoncé dimanche faire un don d'un milliard de yens, soit 7,7 millions d'euros, au gouvernement de Kiev en qualifiant l'invasion russe de "piétinement de l'Ukraine" et de "défi à la démocratie". Celui-ci sera consacré à des "activités humanitaires pour aider les personnes en Ukraine qui sont victimes de la violence" précise le fondateur de Rakuten, le géant japonais d'e-commerce et autres services en ligne qui indique s'être rendu à Kiev en 2019 et avoir rencontré Volodymyr Zelensky.