Guerre en Ukraine : un million de réfugiés ont déjà fui le pays

Pour faciliter leur exode, plusieurs entreprises de transport ont déjà rendu leurs services gratuits. Parmi eux, la SNCF qui a rendu gratuits ses trains grandes lignes et a étendu la gratuité aux trains régionaux et aux lignes internationales au départ de la France, dont l'Eurostar. La compagnie nationale publique des chemins de fer Deutsche Bahn (DB) autorise aussi depuis dimanche tous les réfugiés ukrainiens en provenance de Pologne à circuler gratuitement à bord des trains longue distance grâce à un billet spécial, "helpukraine", que les réfugiés peuvent retirer dans les centres de voyage et agences de la compagnie, sur présentation d'une pièce d'identité ukrainienne. Les compagnies polonaises PKP, autrichienne OeBB, néerlandaise NS ou encore finlandaise VR ont fait de même.

FlixBus a de son côté ajouté des liaisons en car depuis et vers la ville de Przemysl en Pologne, près de la frontière ukrainienne et a rendu le transport gratuit pour les réfugiés au départ des villes polonaises Przemysl et Rzeszow (sud-est de la Pologne) le 27 février et depuis Bucarest en Roumanie depuis le 1er mars.

Dans les transports aériens, la compagnie aérienne à bas coût hongroise Wizz Air, très présente en Europe de l'Est, a annoncé mercredi 100.000 sièges gratuits en mars pour des vols provenant des pays frontaliers de l’Ukraine (Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie).