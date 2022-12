Guerre en Ukraine : un oligarque russe meurt à Antibes, après une chute dans les escaliers

L'oligarque russe est mort le 9 décembre dernier, mais l'information n'a filtré que ce week-end, via l'agence de presse Baza, une chaîne Telegram réputée proche du Kremlin. Magnat de l'immobilier, Dmitry Zelenov avait fait fortune dans les années 1990, avec la construction des premiers immeubles de luxe à Moscou. On lui prête des positions critiques sur l'invasion russe de l'Ukraine, et sa mort soudaine vient s'ajouter à celles d'une dizaine d'autres oligarques depuis le début de l'opération en février dernier.