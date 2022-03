Ukraine : un rescapé des camps de concentration de 96 ans tué par une frappe russe

Boris Romantschenko avait été déporté en Allemagne en 1942, à l'âge de 16 ans. C'est après une tentative d'évasion qu'il a été envoyé au camp de Buchenwald, dans le centre de l'Allemagne, en 1943. Il a ensuite été interné à Peenemünde, Mittelbau-Dora et Bergen-Belsen, précise la Fondation. Avant de rentrer en Ukraine, il avait toutefois dû servir plusieurs années dans l'armée soviétique stationnée en Allemagne de l'Est, selon l'association caritative Maximilian Kolbe, engagée dans le soutien matériel et psychologique aux anciens prisonniers des camps nazis.

Depuis le début de l'offensive russe, Boris Romantschenko était malade et ne pouvait quasiment plus quitter l'appartement, où il vivait seul, au huitième étage d'un immeuble de Kharkiv.