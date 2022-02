Tchernobyl aux mains des Russes : un risque nucléaire ?

Le risque d'une situation encore plus catastrophique ? Placée sur la route de Kiev, la centrale nucléaire de Tchernobyl a fait l'objet d'âpres combats entre l'armée russes et les forces ukrainiennes jeudi, en fin d'après-midi. Des tirs ont été échangés aux abords du dépôt de déchets nucléaires. "Les forces d'occupation russes tentent de prendre la centrale de Tchernobyl. Nos défenseurs sacrifient leur vie pour que la tragédie de 1986 ne se répète pas", a alors déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Si le dépôt était détruit par des frappes d'artilleries de l'adversaire, la poussière radioactive recouvrirait l'Ukraine, la Biélorussie et les pays de l'UE", a-t-il encore alerté.