"Un seul tank" à Moscou : que nous apprend le défilé du 9 mai sur l'état des troupes russes ?

Il n'y a pas non plus eu de parade aérienne cette année. La partie de l'Armée de force a en effet été annulée, comme l'ont rapporté les agences de presse russes. Si ce décompte ne peut permettre de faire des conclusions précises sur l'état de l'armée russe, il montre tout de même un effondrement des stocks disponibles. Déjà, l'an dernier, l'armée de Vladimir Poutine n'avait présenté que 129 véhicules. Les années précédentes, ce sont entre 190 et 200 engins qui participaient au défilé militaire du pays qui était encore à l'époque la "deuxième armée du monde".