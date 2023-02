Guerre en Ukraine : une publicité russe promet-elle "un terrain sur le lac Baïkal contre un char Leopard" ?

Le panneau se trouverait donc en Russie. Et d’après cette autre publication sur Instagram, il serait même visible à Irkoutsk, une ville de Russie située juste au nord du lac Baïkal. On y apprend également qu'un certain "Baïkal people", ("les habitants du Baïkal") est crédité comme l'auteur de la photo. En tout cas, ce groupe local a bien partagé le 31 janvier cette publication sur sa chaine Telegram, avec comme légende : "Un terrain sur le Baïkal est promis aux habitants d'Irkoutsk pour le char Leopard qu'ils ont abattu. Une bannière est apparue dans la rue Baikalskaya".

Il s’avère justement que la Fondation Caritative Zvezda a créé une branche locale dans la région d'Irkoutsk en avril dernier… pour fournir un soutien aux familles de soldats russes mobilisés à Donetsk et Lougansk, ces régions ukrainiennes illégalement annexées par le Kremlin. Concrètement, l'association est chargée d’aider les familles, les bénévoles, les soldats blessés au front, mais aussi d’apporter une "éducation patriotique" aux enfants.