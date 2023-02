Guerre en Ukraine : un test de missile balistique raté par la Russie avant la visite de Joe Biden à Kiev ?

Une nouvelle qui ne semble cependant pas inquiéter outre-Atlantique. Les responsables américains ne considèrent pas ce test comme une nouvelle escalade du conflit, selon CNN. Et pour cause, il ne s'agit pas d'une première depuis le début de la guerre en Ukraine. En avril 2022, l'armée russe avait annoncé avoir réussi pour la première fois un tir de missile nouvelle génération de très longue portée. "Une arme unique [...] qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois" d'éventuels adversaires, avait salué Vladimir Poutine, tandis que Washington n'y voyait "pas une menace" pour sa sécurité ni celle de ses alliés.