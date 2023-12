Une cyberattaque cible le premier opérateur mobile d'Ukraine, les services spéciaux à la rescousse

Le premier opérateur mobile ukrainien a été paralysé mardi par un "puissant" piratage informatique. Kiev soupçonne la Russie et ses hackers. Les services spéciaux ukrainiens (SBU) ont été appelés en renfort.

Les services spéciaux ukrainiens (SBU) à la rescousse de Kyivstar. Le premier opérateur mobile du pays subit pour la seconde journée consécutive une paralysie de son réseau, victime d'une cyberattaque sans précédent.

L'opérateur Kyivstar, qui compte plus de 24 millions d'abonnés, a été visé mardi matin par une cyberattaque qui a paralysé son réseau mobile et eu d'importantes conséquences sur la vie des habitants. À Kiev, il était encore impossible mercredi matin pour les utilisateurs de Kyivstar de communiquer par téléphone ou de recevoir les messages d'alertes aériennes alors qu'une nouvelle attaque de missiles russes dans la nuit a fait plus de 50 blessés.

"C'est très grave"

Des Ukrainiens ont tenté de se rabattre sur les cartes SIM de deux autres opérateurs, mais elles étaient difficiles à trouver. Une quarantaine de personnes faisaient ainsi la queue dans l'espoir d'en acheter dans un magasin en centre-ville de Vodafone, le deuxième opérateur national. "C'est effrayant parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il se passe", déplorait Serguiï, un professeur, interrogé la veille par l'AFP sur l'artère principale de Kiev. "C'est très grave".

Les régions sont également affectées : à Zaporijjia, au sud, des terminaux de paiement de certaines banques dans les pharmacies et les supermarchés ne fonctionnaient pas, selon des médias locaux. Dans la région de Tcherniguiv (nord), l'éclairage public était hors service par endroits. Des habitants de plusieurs régions ont également rapporté des difficultés pour retirer de l'argent.

Selon le SBU, des hackers appartenant à une unité du renseignement militaire russe - le GRU - seraient à l'origine du piratage informatique. "Un groupe de pseudo-pirates russes a déjà revendiqué l'attaque", a-t-il affirmé. "Un groupe de pirates informatiques se faisant appeler Solntsepek – précédemment lié aux célèbres pirates russes Sandworm – affirme avoir percé le secret de Kyivstar, un important fournisseur ukrainien de téléphonie mobile et d'accès à l'internet", indique le magazine spécialisé Wired.

Sur X, Kyivstar a tenu à démentir "les rumeurs concernant la destruction de nos 'ordinateurs et serveurs'" : "Elles sont tout simplement fausses", écrit l'opérateur, assurant que les informations "sur les abonnés et les données personnelles sont en sécurité. Les systèmes dans lesquels ces données sont stockées n'ont pas été affectés par l'attaque des pirates informatiques".