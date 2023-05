Guerre en Ukraine : une enseignante russe condamnée pour avoir fait imprimer une page Wikipédia ?

Plusieurs sites d'information ukrainiens rapportent cette même information, ces derniers jours, à commencer par "Zona.media". Ce dernier souligne que "le tribunal de district soviétique d'Orsk a infligé une amende de 30.000 roubles à Olga Lakhman, enseignante de 50 ans de l'école des transports locale du nom de Solnechnikov, pour avoir imprimé un article de Wikipédia sur la guerre en Ukraine". Elle doit ainsi s'acquitter d'environ 350 euros.

La prévenue, apprend-on, "a plaidé non coupable et a déclaré qu'elle avait trouvé sur Internet le premier texte disponible sur l'opération militaire spéciale", euphémisme en vigueur en Russie pour désigner la guerre intentée à l'Ukraine. Elle a ajouté qu'elle "n'avait pas approfondi l'essentiel et l'avait envoyé à un collègue par e-mail, y compris pour édition". La justice l'a condamnée, "en vertu du protocole sur le 'discrédit' de l'armée (partie 1 de l'article 20.3.3 du Code des infractions administratives)", note le site pro-ukrainien.