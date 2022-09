Ukraine : une "fosse commune" découverte dans la ville libérée d'Izioum

L'horreur, à nouveau. Une "fosse commune" a été mise à jour à Izioum, ville stratégique reprise aux troupes, le 11 septembre, dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv. "Demain (vendredi), des journalistes ukrainiens et internationaux viendront à Izioum. Nous voulons que le monde sache ce qui se passe réellement et ce à quoi l'occupation russe a conduit. Boutcha, Marioupol, maintenant, malheureusement, Izioum...", a dénoncé, jeudi 15 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sans donner de détails sur le nombre de corps enterrés ni sur les causes de leurs décès.

L'enquête a commencé, "on doit avoir plus d'informations vérifiées et claires demain (vendredi)", a-t-il ajouté dans son point de situation quotidien, deux jours après sa première visite dans les territoires repris à l'armée russe au cours du mois écoulé.