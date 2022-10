Une frappe nucléaire russe sur Kherson "pas à exclure", selon l'ambassadeur d’Ukraine en France

L'ambassadeur réagit également aux propos d'Emmanuel Macron, qui a indiqué récemment ne pas vouloir faire usage de l'arme nucléaire si elle est utilisée côté russe. "La France a toujours fait preuve de prudence dans sa formulation, pour éviter l’escalade par les mots. Ce qui compte pour nous, ce ne sont pas les paroles mais les actes. La position de la France nous satisfait : une position de partenaire à part entière", lance Vadym Omelchenko.

Le diplomate ukrainien se félicite au passage d'un renfort à venir de l'aide militaire française apportée à Kiev. "Sur le plan tactique, nous avons besoin de beaucoup de moyens de défense antiaérienne, car le territoire ukrainien est le plus vaste d’Europe", note l'ambassadeur. Et de réaffirmer un objectif clair : relui d'une reconquête territoriale massive : "On ne doit plus se contenter du retrait des Russes jusqu’aux lignes du 24 février, nous voyons notre capacité à avancer jusqu’aux frontières de l’Ukraine reconnues en 1991."