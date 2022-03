Guerre en Ukraine : une "fuite" d'ammoniac dans une usine, des riverains priés de se mettre à l'abri

Face aux risques sanitaires, les habitants ont été priés de chercher refuge dans des caves ou des immeubles de faible hauteur pour éviter toute exposition. "L'ammoniac est plus léger que l'air, c'est pourquoi des abris, des caves et les étages inférieurs doivent être utilisés comme protection", a expliqué le gouverneur de la région de Soumy, Dmytro Jyvytsky. Il a ajouté que des équipes de secours se trouvaient sur les lieux et que la ville voisine de Soumy - environ 250.000 habitants avant la guerre - n'était pas menacée dans l'immédiat, en raison de la direction des vents.

Quelques heures plus tard, vers 07H45 GMT, les services de secours ukrainiens ont annoncé sur les réseaux sociaux que l'accident, causé par un bombardement d'origine non précisée, était "terminé".