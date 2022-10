Ukraine : une hotline pour les soldats russes qui voudraient se rendre

Cette séquence ne serait pas un cas isolé. Un représentant du renseignement ukrainien au sein du ministère de la Défense a déclaré, dans une récente interview avec Voice of America, que des milliers de soldats ennemis ont contacté le programme "Je veux vivre", par téléphone ou par messagerie, pour quitter les combats. La hotline aurait reçu jusqu'à présent plus de 2000 appels de soldats russes et de leurs familles.

Une boucle Telegram "I want to live" a été créée pour que les soldats puissent déposer les armes. Un numéro de téléphone a été ouvert, disponible 24h/24. Des primes sont même offertes pour inciter les Russes à quitter le front avec un véhicule de l'armée russe : 10.000 dollars pour un camion, 500.000 pour un char et un million pour un avion de combat.